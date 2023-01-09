Самолёт Azur Air, летевший из Москвы в Гоа, совершил экстренную посадку из-за сообщений о мине

Самолёт авиакомпании Azur Air, летевший из Москвы в индийский штат Гоа, совершил экстренную посадку в другом штате — Гуджарат. Причина — сообщение о минировании. Об этом ТАСС рассказал сотрудник Министерства гражданской авиации Индии.

"Неизвестные сообщили о минировании авиарейса 2401 авиакомпании Azur Air по маршруту Москва – Гоа. Самолёт срочно посажен на аэродроме в штате Гуджарат", — отметил он.

А ранее сегодня самолёт с двумя членами экипажа и десятью пассажирами на борту рухнул в десяти километрах от посёлка Каратайка в НАО. Два человека погибли — один пилот и один пассажир, ещё пятеро получили травмы. По данным источника Лайфа, причиной ЧП могли стать плохие метеоусловия.