"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 января, 16:50

Самолёт Azur Air, летевший из Москвы в Гоа, совершил экстренную посадку из-за сообщений о мине

Самолёт авиакомпании Azur Air, летевший из Москвы в индийский штат Гоа, совершил экстренную посадку в другом штате — Гуджарат. Причина — сообщение о минировании. Об этом ТАСС рассказал сотрудник Министерства гражданской авиации Индии.

"Неизвестные сообщили о минировании авиарейса 2401 авиакомпании Azur Air по маршруту Москва – Гоа. Самолёт срочно посажен на аэродроме в штате Гуджарат",  отметил он.

Прокатились с ветерком: У пассажирского Ан-26 компании "ИрАэро" во время полёта открылась дверь

Прокатились с ветерком: У пассажирского Ан-26 компании "ИрАэро" во время полёта открылась дверь

А ранее сегодня самолёт с двумя членами экипажа и десятью пассажирами на борту рухнул в десяти километрах от посёлка Каратайка в НАО. Два человека погибли — один пилот и один пассажир, ещё пятеро получили травмы. По данным источника Лайфа, причиной ЧП могли стать плохие метеоусловия.

Обложка ©

ТАСС / Эрик Романенко

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Индия
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров