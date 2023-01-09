Россиянин задержан за госизмену после попытки выехать на Украину и примкнуть к ВСУ

В Брянской области был задержан россиянин при попытке выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Мужчина арестован, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

"В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий <...> выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, осуществившего покушение на участие в вооружённом формировании на территории иностранного государства в целях нанесения ущерба безопасности РФ. При попытке очередного выезда с территории России на Украину гражданин был задержан", — уточнили в пресс-службе УФСБ по региону.

В ведомстве объяснили, что в 2022 году россиянин неоднократно пытался выехать через Белоруссию на Украину для участия в СВО против Вооружённых сил России, в связи с чем ему не раз объявляли официальное предостережение.