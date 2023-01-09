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9 января, 16:57

В России выявили случаи одновременного заражения гриппом и ковидом

Эксперт Пшеничная рассказала о случаях одновременного заражения гриппом и ковидом в России

В России зафиксированы случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Чаще такие случаи встречаются у лиц с ослабленным иммунитетом, в том числе у маленьких детей и пожилых людей, у которых эти вирусы могут длительно находиться и размножаться в дыхательных путях", — пояснила она.

По её словам, в подобных случаях болезнь протекает тяжелее, так как оказываются затронуты нижние отделы дыхательных путей и развивается вирусная пневмония. Лечение может затянуться на две-три недели и более, а также высок риск летального исхода, продолжила специалист.

Чтобы поставить пациента на ноги, врачам приходится прибегать к комбинированной терапии, ведь для лечения гриппа и ковида нужны разные подходы. Вопрос о терапевтических методах будет решать доктор в каждом случае индивидуально, подчеркнула Пшеничная. Она отметила, что самостоятельно человек вряд ли заметит наличие в организме двух вирусов сразу из-за схожести симптомов, но выявить инфекции позволяет специальное тестирование.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Татьяна Миссуми

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