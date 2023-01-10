США и Япония планируют вместе разрабатывать новые ядерные реакторы
Kyodo: Япония и США договорились о разработке ядерных реакторов нового поколения
Япония и США договорились о расширении двустороннего сотрудничества в сфере разработки ядерных реакторов следующего поколения, а также об усилении взаимодействия по энергетической безопасности. Об этом пишет агентство Kyodo.
Соответствующее соглашение было достигнуто в ходе встречи министра экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимуры и министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм. По данным издания, Токио и Вашингтон, в частности, договорились повысить сотрудничество по разработке и строительству ядерных реакторов следующего поколения, в том числе малых модульных реакторов, "в каждой из стран, а также в третьих странах".
Государства планируют взаимодействовать в сфере обеспечения поставок сжиженного природного газа и по другим вопросам энергетической безопасности. Кроме того, Нисимура пояснил решение японских властей продлить при соблюдении определённых условий срок работы существующих в стране реакторов дольше 60 лет.
"Мы намерены изучить возможности сотрудничества [с США], чтобы максимально реализовать возможности существующих реакторов и создать стабильные цепочки поставок", — уточнил японский министр.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что мир сейчас в "исторической поворотной точке", поскольку столкнулся с серьёзными вызовами — как региональными, так и глобальными. По его словам, к этой поворотной точке всё главным образом пришло по двум причинам: из-за пандемии коронавируса и кризиса на Украине.
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