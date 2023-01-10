США и Япония планируют вместе разрабатывать новые ядерные реакторы

Япония и США договорились о расширении двустороннего сотрудничества в сфере разработки ядерных реакторов следующего поколения, а также об усилении взаимодействия по энергетической безопасности. Об этом пишет агентство Kyodo.

Соответствующее соглашение было достигнуто в ходе встречи министра экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимуры и министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм. По данным издания, Токио и Вашингтон, в частности, договорились повысить сотрудничество по разработке и строительству ядерных реакторов следующего поколения, в том числе малых модульных реакторов, "в каждой из стран, а также в третьих странах".

Государства планируют взаимодействовать в сфере обеспечения поставок сжиженного природного газа и по другим вопросам энергетической безопасности. Кроме того, Нисимура пояснил решение японских властей продлить при соблюдении определённых условий срок работы существующих в стране реакторов дольше 60 лет.

"Мы намерены изучить возможности сотрудничества [с США], чтобы максимально реализовать возможности существующих реакторов и создать стабильные цепочки поставок", — уточнил японский министр.