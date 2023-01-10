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10 января, 01:17

Первый запуск ракеты со спутниками с территории Великобритании закончился неудачей

<p>Ракета LauncherOne. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/NickDixonITV/status/1612339465481060352/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nick Dixon</a></p>

Ракета LauncherOne. Обложка © Twitter / Nick Dixon

Первый в истории запуск космических спутников с территории Великобритании американской компании Virgin Orbit завершился неудачно после того, как ракета-носитель LauncherOne не смогла вывести космические аппараты на орбиту. Об этом сообщили в пресс-службе Virgin Orbit.

"Похоже, мы столкнулись с аномалией, которая помешала нам достигнуть орбиты. Мы оцениваем информацию", — сказано в заявлении компании в "Твиттере".

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Модифицированный самолёт Boeing-747 с закреплённой под левым крылом двухступенчатой ракетой-носителем воздушного запуска LauncherOne поднялся в воздух вечером 9 января с территории аэропорта Ньюки на юго-западе Англии для вывода девяти спутников на околоземную орбиту. Это была попытка первого в истории запуска космической ракеты с территории Великобритании.

Ранее Лайф писал, что Китай успешно вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Yaogan-36. Космические аппараты КНР использует для получения географических и прочих данных о поверхности Земли, в том числе для исследования земельных ресурсов и для предупреждения о стихийных бедствиях.

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Иван Косицын

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