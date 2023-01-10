Первый запуск ракеты со спутниками с территории Великобритании закончился неудачей

Первый в истории запуск космических спутников с территории Великобритании американской компании Virgin Orbit завершился неудачно после того, как ракета-носитель LauncherOne не смогла вывести космические аппараты на орбиту. Об этом сообщили в пресс-службе Virgin Orbit.

"Похоже, мы столкнулись с аномалией, которая помешала нам достигнуть орбиты. Мы оцениваем информацию", — сказано в заявлении компании в "Твиттере".

Модифицированный самолёт Boeing-747 с закреплённой под левым крылом двухступенчатой ракетой-носителем воздушного запуска LauncherOne поднялся в воздух вечером 9 января с территории аэропорта Ньюки на юго-западе Англии для вывода девяти спутников на околоземную орбиту. Это была попытка первого в истории запуска космической ракеты с территории Великобритании.