Первый запуск ракеты со спутниками с территории Великобритании закончился неудачей
Ракета LauncherOne. Обложка © Twitter / Nick Dixon
Первый в истории запуск космических спутников с территории Великобритании американской компании Virgin Orbit завершился неудачно после того, как ракета-носитель LauncherOne не смогла вывести космические аппараты на орбиту. Об этом сообщили в пресс-службе Virgin Orbit.
"Похоже, мы столкнулись с аномалией, которая помешала нам достигнуть орбиты. Мы оцениваем информацию", — сказано в заявлении компании в "Твиттере".
Модифицированный самолёт Boeing-747 с закреплённой под левым крылом двухступенчатой ракетой-носителем воздушного запуска LauncherOne поднялся в воздух вечером 9 января с территории аэропорта Ньюки на юго-западе Англии для вывода девяти спутников на околоземную орбиту. Это была попытка первого в истории запуска космической ракеты с территории Великобритании.
Ранее Лайф писал, что Китай успешно вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Yaogan-36. Космические аппараты КНР использует для получения географических и прочих данных о поверхности Земли, в том числе для исследования земельных ресурсов и для предупреждения о стихийных бедствиях.