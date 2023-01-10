Макрон назвал дату открытия Нотр-Дама после реставрации

Президент Франции Эмманюэль Макрон, посетивший Нотр-Дам вместе с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, который начал турне по странам G7, заявил, что собор Парижской Богоматери откроют в 2024 году. Об этом пишет газета Le Parisien.

"Мы сохраняем нашу цель — открыть собор в 2024 году", — заявил Макрон.

По оценкам независимых экспертов, даже при самых благоприятных обстоятельствах "открытие собора для посетителей состоится не ранее декабря 2024 года".