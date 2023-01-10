Макрон назвал дату открытия Нотр-Дама после реставрации
Макрон подтвердил планы завершить восстановление Нотр-Дама после пожара в 2024 году
Президент Франции Эмманюэль Макрон, посетивший Нотр-Дам вместе с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, который начал турне по странам G7, заявил, что собор Парижской Богоматери откроют в 2024 году. Об этом пишет газета Le Parisien.
"Мы сохраняем нашу цель — открыть собор в 2024 году", — заявил Макрон.
По оценкам независимых экспертов, даже при самых благоприятных обстоятельствах "открытие собора для посетителей состоится не ранее декабря 2024 года".
Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери произошёл 15 апреля 2019 года. Во время возгорания пострадали шпиль и несущая конструкция собора, но произведения искусства и реликвии, находящиеся в здании, уцелели. Возможными причинами пожара Прокуратура Парижа назвала непотушенную сигарету или проблемы с электричеством. В августе 2020 года в Нотр-Дам-де-Пари начали реставрировать орган — "голос собора".