Байден поддержал президента Бразилии после беспорядков и пригласил его в США
Глава Белого дома Джо Байден поддержал президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву после случившихся в стране беспорядков и пригласил его в феврале в Вашингтон. Об этом сообщили в американской администрации.
Байден в ходе телефонного разговора, состоявшегося на следующий день после беспорядков, когда сторонники бывшего президента — консерватора Жаира Болсонару — ненадолго захватили несколько правительственных зданий, уверил да Силву в поддержке со стороны США. Также американский лидер осудил "насилие, нападение на демократические институты и процедуру мирной передачи власти".
"Президент Байден пригласил президента Лулу посетить Вашингтон в начале февраля для углублённых консультаций по широкому спектру тем общей повестки", — сказано в релизе Белого дома.
В Вашингтоне добавили, что бразильский лидер принял приглашение.
Ранее Лайф сообщал, что 8 января сторонники бывшего бразильского президента Жаира Болсонару захватили здание парламента и организовали беспорядки. Причиной митингов стал проигрыш Болсонару на выборах. Избранный лидер государства Лула да Силва ввёл до конца января в городе Бразилиа режим ЧС. Погромщиков осудили многие политики, в том числе и Джо Байден. Сам Болсонару назвал незаконными действия своих сторонников.
ТАСС / АР / Matt Rourke