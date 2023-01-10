Байден поддержал президента Бразилии после беспорядков и пригласил его в США

Глава Белого дома Джо Байден поддержал президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву после случившихся в стране беспорядков и пригласил его в феврале в Вашингтон. Об этом сообщили в американской администрации.

Байден в ходе телефонного разговора, состоявшегося на следующий день после беспорядков, когда сторонники бывшего президента — консерватора Жаира Болсонару — ненадолго захватили несколько правительственных зданий, уверил да Силву в поддержке со стороны США. Также американский лидер осудил "насилие, нападение на демократические институты и процедуру мирной передачи власти".

"Президент Байден пригласил президента Лулу посетить Вашингтон в начале февраля для углублённых консультаций по широкому спектру тем общей повестки", — сказано в релизе Белого дома.