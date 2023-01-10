Регулятор Нидерландов выдал лицензию на вещание телеканалу "Дождь"
Управление по делам СМИ Нидерландов выдало разрешение на вещание телеканалу "Дождь"*. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Срок разрешения на предоставление услуг коммерческого телевещания составляет пять лет. Оно датировано 22 декабря 2022 года и вступило в силу с этой даты. Нидерландский регулятор обратил внимание, что в декабре у телеканала была ликвидирована лицензия на вещание в Латвии, но в соответствии с законодательством страны оснований для отказа в выдаче разрешения не было.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал новый сайт телеканала "Дождь" из-за фейков о спецоперации. В ведомстве уточнили, что ресурс неоднократно размещал запрещённый контент.
* Внесён в список СМИ-иноагентов.
ТАСС / Денис Губанов