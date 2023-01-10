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9 января, 23:12

Регулятор Нидерландов выдал лицензию на вещание телеканалу "Дождь"

Управление по делам СМИ Нидерландов выдало разрешение на вещание телеканалу "Дождь"*. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Срок разрешения на предоставление услуг коммерческого телевещания составляет пять лет. Оно датировано 22 декабря 2022 года и вступило в силу с этой даты. Нидерландский регулятор обратил внимание, что в декабре у телеканала была ликвидирована лицензия на вещание в Латвии, но в соответствии с законодательством страны оснований для отказа в выдаче разрешения не было.

В нацсовете Латвии исключили возвращение лицензии телеканалу "Дождь"

В нацсовете Латвии исключили возвращение лицензии телеканалу "Дождь"

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал новый сайт телеканала "Дождь" из-за фейков о спецоперации. В ведомстве уточнили, что ресурс неоднократно размещал запрещённый контент.

* Внесён в список СМИ-иноагентов.

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ТАСС / Денис Губанов

Юлия Коновалова

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