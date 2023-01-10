Регулятор Нидерландов выдал лицензию на вещание телеканалу "Дождь"

Срок разрешения на предоставление услуг коммерческого телевещания составляет пять лет. Оно датировано 22 декабря 2022 года и вступило в силу с этой даты. Нидерландский регулятор обратил внимание, что в декабре у телеканала была ликвидирована лицензия на вещание в Латвии, но в соответствии с законодательством страны оснований для отказа в выдаче разрешения не было.