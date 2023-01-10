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9 января, 22:36

Умные устройства Redmond перестали работать из-за конфликта в компании

iGuides: Пользователи Redmond пожаловались на сбой в работе умной техники

Владельцы домашней техники бренда Redmond пожаловались на невозможность использовать бытовые устройства компании с умными функциями. Об этом пишет iGuides.

Гаджеты для кухни и дома перестали включаться с помощью приложения Ready for Sky, а также не реагируют на команды в программе, пишет издание. Оказалось, что в компании произошёл корпоративный конфликт, и в итоге обладатель смарт-технологий выделился в отдельный сервис Skydom. Именно эти технологии обеспечивали работу приложения бренда. При этом Redmond якобы отказался использовать приложение на платной основе, таким образом, устройства были отключены от смарт-технологий.

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По данным портала, пользователи в комментариях под страницами Ready for Sky в магазинах приложений заявляют о невозможности удалённо запустить нагрев воды в чайнике до необходимой температуры. Представитель компании-разработчика в комментариях предлагает решать проблемы активации устройств в индивидуальном порядке, а гаджеты, приобретённые после 21 ноября, можно вернуть из-за невозможности активации.

Ранее Лайф писал, что производитель бытовой техники Whirlpool продаёт свой бизнес в России турецкой компании Arcelik. Стоимость контракта составит не более 220 миллионов евро, однако итоговые договорённости по сделке будут зависеть от определённых факторов.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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