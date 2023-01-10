В США возникли проблемы с поставкой Киеву убийц дронов

У США имеются проблемы с поставкой Украине модульных разведывательно-ударных систем Vampire, которые предназначены для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на анонимных представителей американской администрации.

Вашингтон обещал Киеву поставки этого типа вооружения ещё в августе прошлого года, однако Пентагон заключил контракт с компанией-производителем L3Harris Technologies только в декабре 2022-го. При этом его объём составляет около 40 миллионов долларов, что, как указывает издание, недостаточно для крупных партий.

Согласно информации газеты, США поставят Украине четыре комплекса Vampire не раньше середины этого года. Ещё десять таких систем будут переданы Киеву к концу 2023 года.

Vampire — это портативная система для устранения вражеских беспилотных летательных аппаратов. Установить её можно на любой пикап. Как сообщает сайт производителя, антидрон имеет независимую стабилизированную прицельную систему, может быть оснащён APKWS или другими боеприпасами с лазерным наведением. Пусковая установка рассчитана на четыре ракеты. Также у неё автономный источник питания и централизованная система управления.