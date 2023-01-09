Учёные нашли белок, помогающий раку кожи распространяться по телу человека

Группа британских и испанских учёных обнаружила белок, который помогает распространению по человеческому телу раку кожи меланоме. Результаты исследования специалистов появились на сайте журнала Nature Cell Biology.

В ходе работы эксперты заставили клетки меланомы мигрировать через поры в искусственной мембране, которые были меньше размера их ядра. Для исследования были отобраны клетки двух типов — агрессивные и неагрессивные. Первые были взяты из места метастазирования у пациента с меланомой, а менее агрессивные — из исходной или "первичной" опухоли того же пациента.

Чтобы метастазировать, раковые клетки должны отделиться от первичной опухоли, переместиться в другую часть тела и начать там расти. Но плотное окружение опухоли делает это физически трудным для раковых клеток. В частности, движения клетки ограничены наличием сравнительно жёсткого ядра внутри. Как показала визуализация, проведённая после экспериментов по миграции, агрессивные клетки могли двигаться через поры более эффективно, чем менее агрессивные, формируя выпуклости на краю ядра — своеобразные "пузырьки".

Генетический анализ клеток меланомы показал, что агрессивные клетки, сформировавшие "пузырьки", содержали более высокие уровни белка LAP1, который находится внутри мембраны, окружающей ядро. Ядерная оболочка связана с ядром, и, как выяснили учёные, белок LAP1 ослабляет эту связь, позволяя ядерной оболочке выпячиваться и образовывать "пузырьки", которые делают ядро ​​более жидким. В результате раковые клетки могут протискиваться сквозь щели, которые иначе бы их остановили. Специалисты выразили надежду, что это исследование позволит разработать более эффективную терапию против меланомы.