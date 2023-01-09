Обезумевший от цветения водорослей морской котик набросился на актрису в ЮАР
Детёныш морского котика в ЮАР покусал американскую актрису из-за цветения водорослей
В ЮАР разъярённый детёныш морского котика покусал туристку, которая купалась в море. Как позднее сообщило издание New York Post, пострадавшей оказалась американская актриса южноафриканского происхождения Лулу Тейлор.
Детёныш морского котика набросился на американскую актрису в ЮАР. Видео © New York Post
На опубликованных изданием кадрах можно заметить, как отдыхающие на пляже в Кейптауне в страхе выбегают из воды, а к оставшейся в море девушке подплывает морской котик. Затем животное набрасывается на Тейлор. Помочь ей вызвались несколько мужчин, один из них буквально оторвал котика от туристки, хватая его за хвост и лапу. Позже спаситель бросил детёныша ластоногого от себя подальше в воду. Пострадавшую доставили в больницу.
Как полагают эксперты по дикой природе, обезумевшее поведение тюленей связано с опухолью мозга, которая вызывается отравлением домоевой кислотой вследствие цветения красных водорослей. Представители Центра спасения тюленей в заливе Хаут заявили, что животное испытало стресс из-за большого скопления людей. По их словам, это нормальное поведение для любого хищника в подобной ситуации. Они добавили, что купающимся людям повезло, что это был лишь детёныш морского котика. Эксперты добавили, что "если бы это был взрослый тюлень, заголовки новостей были бы совсем другими".
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