В Таганроге пьяный полицейский влетел под КамАЗ, находившаяся с ним пассажирка погибла
Следователи в Таганроге задержали полицейского из-за ДТП со смертельным исходом
В Таганроге в рамках уголовного дела задержан полицейский, подозреваемый в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, которое привело к гибели человека. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.
По данным ведомства, ночью 7 января инспектор ДПС в Неклиновском районе в нетрезвом состоянии на большой скорости въехал в припаркованный КамАЗ. Находившаяся с ним в салоне женщина 1995 года рождения получила смертельные травмы и умерла в машине скорой помощи.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшее смерть человека. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее Лайф писал, что в результате столкновения трёх автомобилей на Севастопольском проспекте в Москве пострадало восемь человек, в том числе мать с шестимесячным ребёнком. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, малыш выпал из коляски и оказался на проезжей части. Позднее выяснилось, что аварию устроил 31-летний директор "Пятёрочки" под наркотиками.