В Таганроге пьяный полицейский влетел под КамАЗ, находившаяся с ним пассажирка погибла

В Таганроге в рамках уголовного дела задержан полицейский, подозреваемый в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, которое привело к гибели человека. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.

По данным ведомства, ночью 7 января инспектор ДПС в Неклиновском районе в нетрезвом состоянии на большой скорости въехал в припаркованный КамАЗ. Находившаяся с ним в салоне женщина 1995 года рождения получила смертельные травмы и умерла в машине скорой помощи.