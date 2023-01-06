ДТП на юго-западе Москвы устроил 31-летний директор "Пятёрочки" под наркотиками

ДТП с восемью пострадавшими на Севастопольском проспекте в Москве устроил 31-летний Нурди У. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Виновник аварии является директором одного из магазинов "Пятёрочка" в центре столицы. По информации прокуратуры Москвы, в момент аварии он находился в состоянии наркотического опьянения. Сейчас мужчина задержан, возбуждено уголовное дело. Из-за случившегося ему может грозить до семи лет тюрьмы. Кроме того, как стало известно Лайфу, автомобиль Porsche Cayenne Turbo, за рулём которого находился лихач, принадлежит не ему.