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6 января, 16:53

Украина расторгла соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса "Сатана"

Кабмин Украины расторг соглашение с Правительством РФ о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М ("Сатана"). Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Российской Федерации о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М", — написал он в телеграм-канале.

Мельничук добавил, что действие договора прекращено "в связи с коренным изменением обстоятельств". Ранее ракетный комплекс "Сатана" находился в эксплуатации только в России, но сервисное обслуживание комплекса проводилось украинским конструкторским бюро "Южное". Соглашение было подписано 21 февраля 2006 года.

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Ранее Мельничук заявил, что Украина вышла из соглашения с Россией об охране пограничных водных объектов, которыми считаются участки рек и поверхностных водостоков, находящихся на госгранице.

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Wikipedia

Ирина Фальке

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