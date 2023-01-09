В Администрации Байдена не верят в сокращение финансовой помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена не ожидает сокращения финансовой помощи Украине из-за планируемого Палатой представителей Конгресса сокращения расходов на оборону. Об этом заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Законодатели, уточнил он на брифинге, ассигновали 45 миллиардов долларов на помощь Киеву, и в Белом доме уже начали полагаться на эту сумму.

"И я не предвижу того, чтобы эти деньги у нас забрали", — заверил Салливан журналистов.