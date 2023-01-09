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9 января, 19:45

В Администрации Байдена не верят в сокращение финансовой помощи Украине

Салливан: В Белом доме не ожидают сокращения финансовой помощи Украине от Конгресса

Администрация президента США Джо Байдена не ожидает сокращения финансовой помощи Украине из-за планируемого Палатой представителей Конгресса сокращения расходов на оборону. Об этом заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Законодатели, уточнил он на брифинге, ассигновали 45 миллиардов долларов на помощь Киеву, и в Белом доме уже начали полагаться на эту сумму.

"И я не предвижу того, чтобы эти деньги у нас забрали", — заверил Салливан журналистов.

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Он также выразил уверенность, что "меньшинство" законодателей в новом составе Конгресса не способно поставить под угрозу продолжение помощи Украине.

Лайф напоминает, что Палата представителей лишь с 15-го раза смогла выбрать нового спикера, им стал республиканец Кевин Маккарти. При этом до этого агентство Bloomberg писало, что Маккарти будет избран при решении Конгресса сократить оборонный бюджет США.

Обложка ©

Flickr / The White House

Артур Лапсаков

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