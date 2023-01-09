В Администрации Байдена не верят в сокращение финансовой помощи Украине
Салливан: В Белом доме не ожидают сокращения финансовой помощи Украине от Конгресса
Администрация президента США Джо Байдена не ожидает сокращения финансовой помощи Украине из-за планируемого Палатой представителей Конгресса сокращения расходов на оборону. Об этом заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан.
Законодатели, уточнил он на брифинге, ассигновали 45 миллиардов долларов на помощь Киеву, и в Белом доме уже начали полагаться на эту сумму.
"И я не предвижу того, чтобы эти деньги у нас забрали", — заверил Салливан журналистов.
Он также выразил уверенность, что "меньшинство" законодателей в новом составе Конгресса не способно поставить под угрозу продолжение помощи Украине.
Лайф напоминает, что Палата представителей лишь с 15-го раза смогла выбрать нового спикера, им стал республиканец Кевин Маккарти. При этом до этого агентство Bloomberg писало, что Маккарти будет избран при решении Конгресса сократить оборонный бюджет США.
Flickr / The White House