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9 января, 20:21

В ООН заявили о работе над снятием ограничений для экспорта российских удобрений

ООН продолжает работать над снятием препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

"Глава ЮНКТАД Ребекка Гринспен и генсек ООН (Антониу Гутерриш. — Прим. Лайфа) сосредоточены на попытках снять препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений, которые не находятся под санкциями. Мы постоянно стараемся добиться прогресса", пояснил Дюжаррик на брифинге.

Песков рассказал о существенном продвижении по вопросу экспорта российских удобрений

Песков рассказал о существенном продвижении по вопросу экспорта российских удобрений

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин вывел экспорт российского продовольствия и удобрений из-под запрета на сделки с "недружественными" страховщиками. Подписанный главой государства закон о продлении ряда контрсанкционных норм на 2023 год предусматривает страхование по зерновым договорённостям с ООН.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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