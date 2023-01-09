В ООН заявили о работе над снятием ограничений для экспорта российских удобрений

ООН продолжает работать над снятием препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

"Глава ЮНКТАД Ребекка Гринспен и генсек ООН (Антониу Гутерриш. — Прим. Лайфа) сосредоточены на попытках снять препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений, которые не находятся под санкциями. Мы постоянно стараемся добиться прогресса", — пояснил Дюжаррик на брифинге.