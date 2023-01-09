В ООН заявили о работе над снятием ограничений для экспорта российских удобрений
ООН продолжает работать над снятием препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
"Глава ЮНКТАД Ребекка Гринспен и генсек ООН (Антониу Гутерриш. — Прим. Лайфа) сосредоточены на попытках снять препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений, которые не находятся под санкциями. Мы постоянно стараемся добиться прогресса", — пояснил Дюжаррик на брифинге.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин вывел экспорт российского продовольствия и удобрений из-под запрета на сделки с "недружественными" страховщиками. Подписанный главой государства закон о продлении ряда контрсанкционных норм на 2023 год предусматривает страхование по зерновым договорённостям с ООН.
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