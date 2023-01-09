Суд в Карелии зарегистрировал дело против депутата ЗС о дискредитации ВС РФ

Петрозаводский городской суд зарегистрировал административное дело о дискредитации Вооружённых сил РФ в отношении депутата Законодательного собрания Республики Карелия от партии "Яблоко" Эмилии Слабуновой. Информация о передаче материалов судье появилась на сайте суда. Судья и дата заседания ещё не назначены.

Как уточнили в пресс-службе партии "Яблоко", протокол на Слабунову составлен после её выступления на совместном заседании двух комитетов в Законодательном собрании Республики Карелия и публикации об этом в телеграм-канале политика. Там добавили, что "выступление касалось повестки — обеспечения безопасности детей, строительства школ во избежание вторых смен, обеспечения школ психологами". При этом утверждается, что упоминаний Российской армии в нём не было.