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9 января, 20:09

Суд в Карелии зарегистрировал дело против депутата ЗС о дискредитации ВС РФ

На депутата Законодательного собрания Карелии Слабунову зарегистрировали дело о дискредитации ВС РФ

Петрозаводский городской суд зарегистрировал административное дело о дискредитации Вооружённых сил РФ в отношении депутата Законодательного собрания Республики Карелия от партии "Яблоко" Эмилии Слабуновой. Информация о передаче материалов судье появилась на сайте суда. Судья и дата заседания ещё не назначены.

"Привлекаемое лицо — Слабунова Эмилия Эдгардовна. Перечень статей: ст. 20.3.3 ч. 1 КоАП РФ", — указано в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе партии "Яблоко", протокол на Слабунову составлен после её выступления на совместном заседании двух комитетов в Законодательном собрании Республики Карелия и публикации об этом в телеграм-канале политика. Там добавили, что "выступление касалось повестки — обеспечения безопасности детей, строительства школ во избежание вторых смен, обеспечения школ психологами". При этом утверждается, что упоминаний Российской армии в нём не было.

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А ранее Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административное дело о дискредитации ВС РФ в отношении депутата Законодательного собрания города от партии "Яблоко" Бориса Вишневского. Дата заседания также ещё не назначена.

Обложка ©

t.me / Slabunova

Иван Косицын

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