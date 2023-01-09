Небензя счёл нелепой идею Киева о трибунале против России
Постпред РФ при ООН Небензя назвал нелепой идею Украины о трибунале против России
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что идея Киева организовать трибунал против РФ является нелепой.
"Они фонтанируют различными нелепыми идеями", — сказал дипломат журналистам, добавив, что у него нет времени их комментировать.
Ранее в МИД РФ заявили, что ЕС прикрывает причастность к преступлениям на Украине, инициируя спецтрибунал. Замглавы ведомства Сергей Вершинин напомнил, что Евросоюз участвует в многомиллиардном финансировании и поставках вооружения в эту страну.
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t.me / russiaun