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9 января, 20:46

Небензя счёл нелепой идею Киева о трибунале против России

Постпред РФ при ООН Небензя назвал нелепой идею Украины о трибунале против России

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что идея Киева организовать трибунал против РФ является нелепой.

"Они фонтанируют различными нелепыми идеями", — сказал дипломат журналистам, добавив, что у него нет времени их комментировать.

Слуцкий подал ЕС идею о лучшем спецтрибунале по Украине

Слуцкий подал ЕС идею о лучшем спецтрибунале по Украине

Ранее в МИД РФ заявили, что ЕС прикрывает причастность к преступлениям на Украине, инициируя спецтрибунал. Замглавы ведомства Сергей Вершинин напомнил, что Евросоюз участвует в многомиллиардном финансировании и поставках вооружения в эту страну.

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t.me / russiaun

Артур Лапсаков

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