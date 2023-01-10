Депутат назвал Меладзе "шелудивым псом" и обратился к генпрокурору

Депутат Государственной думы Андрей Луговой попросил генерального прокурора России Игоря Краснова дать правовую оценку высказываниям певца Валерия Меладзе. Об этом парламентарий написал в телеграм-канале, приложив фото обращения.

"Прошу вас в рамках полномочий, предоставленных вам действующим законодательством, дать правовую оценку действиям гражданина Меладзе Валерия Шотаевича, принять меры прокурорского реагирования", — отмечается в обращении.

Луговой подчеркнул необходимость принятия адекватных ответных мер, так как от этого "зависит общий курс России, направленный на укрепление гражданской идентичности". Также парламентарий просит уведомить его об итогах проверки и принятых мерах.

"Уже сейчас нам нужно иметь возможность оградить наших граждан от шелудивых псов и всего иноземно-уродливого и направленного на подрыв суверенитета страны и нашей безопасности", — уточнил депутат Госдумы.