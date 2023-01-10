Депутат назвал Меладзе "шелудивым псом" и обратился к генпрокурору
Депутат Луговой попросил генпрокурора Краснова дать правовую оценку поступку Меладзе
Депутат Государственной думы Андрей Луговой попросил генерального прокурора России Игоря Краснова дать правовую оценку высказываниям певца Валерия Меладзе. Об этом парламентарий написал в телеграм-канале, приложив фото обращения.
"Прошу вас в рамках полномочий, предоставленных вам действующим законодательством, дать правовую оценку действиям гражданина Меладзе Валерия Шотаевича, принять меры прокурорского реагирования", — отмечается в обращении.
Луговой подчеркнул необходимость принятия адекватных ответных мер, так как от этого "зависит общий курс России, направленный на укрепление гражданской идентичности". Также парламентарий просит уведомить его об итогах проверки и принятых мерах.
"Уже сейчас нам нужно иметь возможность оградить наших граждан от шелудивых псов и всего иноземно-уродливого и направленного на подрыв суверенитета страны и нашей безопасности", — уточнил депутат Госдумы.
Напомним, в ходе концерта в столице ОАЭ Валерий Меладзе продолжил украинский лозунг по просьбе поклонника. Но произнёс он его шёпотом. Появившееся в соцсетях видео мгновенно вызвало бурный негативный отклик. На ситуацию уже отреагировали в Госдуме и Совете Федерации. Поступок Меладзе назвали предательским и предложили лишить артиста званий и наград.