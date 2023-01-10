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9 января, 22:11

В Посольстве РФ назвали шаги Совета Европы причиной выхода из антикоррупционной конвенции

Россия вышла из Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию из-за незаконных действий Совета Европы. Об этом сообщила Группа по делам СЕ при Посольстве РФ во Франции.

"Россия была вынуждена денонсировать Конвенцию об уголовном праве по борьбе с коррупцией в результате незаконных действий Совета Европы", отмечается в заявлении посольства в "Твиттере".

Кремль рассказал о последствиях выхода России из антикоррупционной конвенции

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При этом в сообщении говорится, что Москва не планирует принимать участие в работе органов СЕ, если права представителей страны будут ограничены. В дипмиссии не исключили, что РФ может также денонсировать и некоторые другие соглашения.

Напомним, в декабре Правительство России одобрило предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, которая была подписана в январе 1999 года. Данные были направлены президенту страны Владимиру Путину для последующего внесения в Государственную думу, и 9 января президент внёс в Госдуму проект о денонсации этой конвенции.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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