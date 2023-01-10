В Посольстве РФ назвали шаги Совета Европы причиной выхода из антикоррупционной конвенции

Россия вышла из Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию из-за незаконных действий Совета Европы. Об этом сообщила Группа по делам СЕ при Посольстве РФ во Франции.

"Россия была вынуждена денонсировать Конвенцию об уголовном праве по борьбе с коррупцией в результате незаконных действий Совета Европы", — отмечается в заявлении посольства в "Твиттере".

При этом в сообщении говорится, что Москва не планирует принимать участие в работе органов СЕ, если права представителей страны будут ограничены. В дипмиссии не исключили, что РФ может также денонсировать и некоторые другие соглашения.