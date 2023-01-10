В Посольстве РФ назвали шаги Совета Европы причиной выхода из антикоррупционной конвенции
Россия вышла из Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию из-за незаконных действий Совета Европы. Об этом сообщила Группа по делам СЕ при Посольстве РФ во Франции.
"Россия была вынуждена денонсировать Конвенцию об уголовном праве по борьбе с коррупцией в результате незаконных действий Совета Европы", — отмечается в заявлении посольства в "Твиттере".
При этом в сообщении говорится, что Москва не планирует принимать участие в работе органов СЕ, если права представителей страны будут ограничены. В дипмиссии не исключили, что РФ может также денонсировать и некоторые другие соглашения.
Напомним, в декабре Правительство России одобрило предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, которая была подписана в январе 1999 года. Данные были направлены президенту страны Владимиру Путину для последующего внесения в Государственную думу, и 9 января президент внёс в Госдуму проект о денонсации этой конвенции.
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