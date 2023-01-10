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9 января, 22:01

Стала известна дата проведения саммита Россия — Африка в 2023 году

"Росконгресс": Саммит Россия — Африка пройдёт в Петербурге с 26 по 29 июля

Второй саммит и экономический форум Россия — Африка состоится в Санкт-Петербурге с 26 по 29 июля. Об этом сообщил директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.

"26–29 июля пройдёт второй саммит и экономический форум Россия — Африка", сказал Стуглев, чьи слова приводятся на официальном сайте "Росконгресса".

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Также были утверждены даты основных конгрессно-выставочных мероприятий в Северной столице. Петербургский международный юридический форум пройдёт с 11 по 13 мая, а Петербургский международный экономический форум — с 14 по 17 июня. Как уточняется, страной-гостем ПМЭФ выступят Объединённые Арабские Эмираты.

Ранее Лайф писал, что США намерены пригласить Россию на заседания в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт в ноябре 2023 года в Сан-Франциско.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Юлия Коновалова

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