Стала известна дата проведения саммита Россия — Африка в 2023 году

Второй саммит и экономический форум Россия — Африка состоится в Санкт-Петербурге с 26 по 29 июля. Об этом сообщил директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.

"26–29 июля пройдёт второй саммит и экономический форум Россия — Африка", — сказал Стуглев, чьи слова приводятся на официальном сайте "Росконгресса".

Также были утверждены даты основных конгрессно-выставочных мероприятий в Северной столице. Петербургский международный юридический форум пройдёт с 11 по 13 мая, а Петербургский международный экономический форум — с 14 по 17 июня. Как уточняется, страной-гостем ПМЭФ выступят Объединённые Арабские Эмираты.