Стала известна дата проведения саммита Россия — Африка в 2023 году
"Росконгресс": Саммит Россия — Африка пройдёт в Петербурге с 26 по 29 июля
Второй саммит и экономический форум Россия — Африка состоится в Санкт-Петербурге с 26 по 29 июля. Об этом сообщил директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.
"26–29 июля пройдёт второй саммит и экономический форум Россия — Африка", — сказал Стуглев, чьи слова приводятся на официальном сайте "Росконгресса".
Также были утверждены даты основных конгрессно-выставочных мероприятий в Северной столице. Петербургский международный юридический форум пройдёт с 11 по 13 мая, а Петербургский международный экономический форум — с 14 по 17 июня. Как уточняется, страной-гостем ПМЭФ выступят Объединённые Арабские Эмираты.
Ранее Лайф писал, что США намерены пригласить Россию на заседания в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт в ноябре 2023 года в Сан-Франциско.
ТАСС / Валерий Шарифулин