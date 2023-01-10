На Солнце произошла вспышка самого мощного класса Х
Мощная вспышка самого высокого класса X произошла на Солнце 9 января. Об этом сообщил Институт прикладной геофизики Росгидромета (ИПГ).
"9 января в 21:50 мск в группе пятен 3184 (на Солнце) зарегистрирована вспышка X1.9 в рентгеновском диапазоне продолжительностью 20 минут", — отмечается в сообщении ИПГ.
Кроме того, в понедельник на Солнце было обнаружено несколько вспышек более низкого класса М. Согласно данным ИПГ, мощнейшая вспышка 9-го числа стала уже третьей с начала 2023 года, предыдущие две были отмечены 6 января.
Ранее Лайф писал, что телескоп "Хаббл" зафиксировал красного сверхгиганта, который в 500 раз больше Солнца. Однако дело не только в размере и возрасте звезды, а в той методике, которая использовалась для её поиска, а также в перспективах, которые это открытие даёт для космической науки.
ТАСС / Zuma