Посланник из ниоткуда: Учёные раскрыли тайну самого странного астероида Летающая поблизости к Земле глыба состоит из материалов, которые могли появиться только в двух совершенно разных местах Солнечной системы. 8 января, 23:40 Обложка © Shutterstock

Астероид Рюгу

Это довольно пористая, рыхлая 900-метровая глыба, в которую, судя по всему, собрался в космосе разнообразный мелкий щебень. Всё это скопление приняло своеобразную форму (такую же, как, например, у Бенну) и вращается вокруг Солнца примерно между орбитами Земли и Марса, и периодически орбиту нашей планеты пересекает. Поэтому Рюгу относится к категории околоземных.

Астероид Рюгу. © Wikipedia

Конечно, учёным очень хотелось его потрогать и рассмотреть под микроскопом — это кладезь информации о том, что происходило и что сейчас происходит вокруг нас в Солнечной системе. И несколько лет назад всю земную науку осчастливило японское космическое агентство JAXA: они отправили к Рюгу зонд "Хаябу́са-2", который подлетел к самой поверхности астероида, прострелил его танталовой пулей и собрал вылетевшие мелкие обломки. А потом даже сбросил на астероид небольшую бомбу и тоже собрал драгоценные образцы. В декабре 2020 станция доставила их на Землю, и с тех пор планетологи в беспредельном любопытстве составляют список веществ, которые в этом астероиде находят.

Состав астероида Рюгу

И надо сказать, получается очень интересная, даже загадочная картина. С одной стороны, в основном Рюгу, как выясняется, состоит из минералов, которые образуются в воде. В этом смысле он очень похож на 700-граммовый метеорит Ивуна, он упал в Танзании в 1938 году и относится к типу углистых хондритов, то есть это силикат с многочисленными вкраплениями угля, графита. Самое интересное, что в углистых хондритах учёные находят как минимум практически всё, что нужно для зарождения жизни, вплоть до нуклеиновых кислот — составных частей ДНК. И, собственно говоря, в Рюгу имеются, например, аминокислоты.

А ещё, по словам исследователей, Рюгу похож на комету 81P/Wild, она летает между Марсом и Юпитером. Как известно, кометы – это снежно-ледяные глыбы с разными примесями твёрдых частиц, "грязные снежки".

Так вот, по этим данным получается, что астероид должен был образоваться где-то достаточно далеко от Солнца, в присутствии космического льда, который, вероятно, частично оттаивал по мере приближения к светилу.

Но, с другой стороны, обнаруживаются вещества, которых при таком раскладе в Рюгу быть абсолютно не должно. А именно, к примеру, оливин и перовскит. Дело в том, что они образуются при температуре в добрых 1000 градусов, то есть, как нетрудно догадаться, в совершенно безводных условиях. Таким образом, внутри астероида встречаются два совершенно чужих друг другу мира.

Происхождение астероида Рюгу

Фото © NASA / ISAS, JAXA

Вывод делается такой: похоже, астероид родился после столкновения двух небесных тел, которые явились из чрезвычайно далёких друг от друга мест Солнечной системы. Одно родительское тело должно было изначально находиться раза в 3–4 ближе к Солнцу, чем Меркурий. А другое, возможно, — раз в 15 дальше Земли, то есть уже примерно в окрестностях Урана.

А в итоге мы на сегодняшний день наблюдаем результат их встречи между Землёй и Марсом. Учёные предполагают, что горячее родительское тело появилось непосредственно в протопланетном диске на заре Солнечной системы, а потом по мере накопления массы получившихся небесных тел гравитация начала их передвигать, и этот близкий к Солнцу камень отбросило далеко, а в чужих краях он и столкнулся со вторым родительским телом.

Есть подозрение, что одним из родителей Рюгу может быть либо 40-километровый астероид Эвлалия, либо 55-километровая Пулана, обе находятся между Марсом и Юпитером.

Авторы Адель Романенкова