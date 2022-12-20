Нечто в пространстве: Учёные рассмотрели обломки сбитого астероида и не поверили глазам В телескопы до сих пор виден хвост обломков длиной в десятки тысяч километров и общим весом почти в тысячу тонн 19 декабря, 23:40 7777 7777 Фото © Shutterstock

Зачем зонд врезался в астероид

Это было намеренное принесение космического аппарата в жертву во имя спасения человечества от гибели. Сейчас (по крайней мере, на сегодняшний день) человечеству, насколько известно, ни один астероид не угрожает. Но ситуация такова, что в случае появления достаточно массивной глыбы на пути к Земле у нас будут считаные месяцы на то, чтобы попытаться предпринять что-либо, — она будет мчаться к нам с катастрофической скоростью.

Что значит "достаточно массивной глыбы"? К примеру, 500-метровый астероид Бенну весит 140 тысяч тонн и его падение будет равносильно взрыву мощностью больше тысячи миллионов тонн тротила. Это будет бедствие как минимум континентального масштаба, но не приходится сомневаться, что последствия почувствуют по всей планете. Наверняка надо будет ожидать изменений климата и неурожаев. Меж тем в космосе может найтись и что-нибудь покрупнее. Допустим, километров в десять. 66 миллионов лет назад такой астероид, по основной версии, привёл к гибели динозавров. Помимо возникновения пожаров и цунами, в верхние слои атмосферы поднялась сажа, она заполонила небо по всей планете — и года полтора на Земле царила беспросветная тьма.

Поэтому у прогрессивного человечества есть идея научиться отбиваться от таких астероидов. Есть вариант ядерной бомбардировки, но она опасна тем, что раздробит астероид на много частей, тоже немаленьких, и некоторые из них могут благополучно посыпаться на наши же головы. Поэтому самым перспективным решением считают космический бильярд: надо сбить астероид, отклонить его с опасной для нас траектории, чтобы он пролетел мимо Земли. Для этого и придумали эксперимент DART.

Результаты миссии DART

Задача была в том, чтобы запустить в астероид "зонд-камикадзе" и посмотреть, какой будет сила удара. Выбрали сравнительно небольшой (метров 170 в диаметре) камень Диморф. Он спутник более крупного (800-метрового) астероида Дидима. Эта пара вращается вокруг Солнца и в ближайшей к светилу точке своей орбиты подходит к орбите Земли. Учёные уверяют, что никакой опасности они для нашей планеты не представляют, это тестовая миссия, проверка.

Зонд запустили в ноябре 2021 года, и без малого через год, 26 сентября 2022 года, он целенаправленно влетел в Диморф на скорости 22,5 тысячи километров в час.

Он мчался в том же направлении, в каком двигался сам астероид. Поэтому расчёт был на то, что самоотверженный спутник немного ускорит движение Диморфа вокруг своего старшего брата. И результаты так порадовали, что ликование не утихает до сих пор. До эксперимента маленький астероид делал полный оборот вокруг большого за 11 часов 55 минут. Ожидали, что теперь его "год" станет длиться что-то около 11 часов 45 минут. А оказалось, что вращение ускорилось на целых 32 минуты. Импульс получился в 3,6 раза больше, чем предполагали. Как выяснилось, специалисты делали расчёт только на силу самого удара, а на деле огромную роль сыграла ещё и реактивная сила от внезапного выброса обломков с поверхности астероида.

На этом снимке, сделанном космическим телескопом НАСА "Хаббл" 8 октября 2022 года, показаны обломки, выброшенные с поверхности Диморфоса через 285 часов после того, как 26 сентября космический корабль НАСА DART намеренно столкнулся с астероидом. Форма этого хвоста со временем изменилась. Ученые продолжают изучать этот материал и то, как он движется в космосе, чтобы лучше изучить астероид. Фото © NASA / ESA / STScI / Hubble

Неделю спустя наземный телескоп запечатлел "хвост" длиной в 10 тысяч километров. Как сообщили в NASA в середине декабря 2022 года, под давлением солнечного ветра этот шлейф растянулся ещё в несколько раз больше, и его видно до сих пор. По подсчётам, общий вес всех этих обломков — 907 тысяч килограммов, то есть почти тысяча тонн. Шесть, а то и семь железнодорожных вагонов.

Исследователи не исключают, что эта груда камней достигнет Земли и вызовет рукотворный метеоритный дождь. Правда, большинство этих метеоров рассеются по космическому пространству, прилетят к нам лишь через тысячи лет и будут незаметны на общем фоне. Но некоторые особо высокоскоростные могут и влететь в нашу атмосферу гораздо раньше. Когда именно, не уточняют. Скорее всего, эти метеоры полностью сгорят в атмосфере.

Авторы Адель Романенкова