В Омске трэш-блогерша курила и издевалась над ребёнком ради донатов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления в соцсетях видео с издевательствами омской трэш-блогерши над ребёнком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СКР.

Пьяная многодетная мать поздно ночью под громкую музыку вела трэш-стрим ради донатов. На кадрах она курит в присутствии маленького ребёнка, а в другом кадре связывает плачущего малыша, чтобы он ей не мешал.

"В сюжете озвучивается, что ребёнок нуждается в операции. При этом ранее выходили видео, на которых женщина поила ребёнка алкоголем и издевалась над ним. Также сообщалось о бездействии органов опеки и попечительства, которые не нашли нарушений в действиях матери, объяснив это способом заработка", — пояснили в пресс-службе СК.

Бастрыкин поручил руководителю ведомства по Омской области Олегу Винникову возбудить уголовное дело и доложить о его предварительных и окончательных результатах. Центральный аппарат поставил исполнение поручения и расследование на контроль.