В Омске трэш-блогерша курила и издевалась над ребёнком ради донатов
Бастрыкин поручил завести дело об издевательствах трэш-блогерши из Омска над малышом
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления в соцсетях видео с издевательствами омской трэш-блогерши над ребёнком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СКР.
Пьяная многодетная мать поздно ночью под громкую музыку вела трэш-стрим ради донатов. На кадрах она курит в присутствии маленького ребёнка, а в другом кадре связывает плачущего малыша, чтобы он ей не мешал.
"В сюжете озвучивается, что ребёнок нуждается в операции. При этом ранее выходили видео, на которых женщина поила ребёнка алкоголем и издевалась над ним. Также сообщалось о бездействии органов опеки и попечительства, которые не нашли нарушений в действиях матери, объяснив это способом заработка", — пояснили в пресс-службе СК.
Бастрыкин поручил руководителю ведомства по Омской области Олегу Винникову возбудить уголовное дело и доложить о его предварительных и окончательных результатах. Центральный аппарат поставил исполнение поручения и расследование на контроль.
Ранее сообщалось, что жители Брянска случайно обнаружили в мусорном контейнере тело младенца, который был завёрнут в мусорный пакет. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В рамках следствия задержана 28-летняя местная жительница.