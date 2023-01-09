Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован в США
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару. Фото © ТАСС / AP / Bruna Brado
Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован в одну из американских больниц. Об этом сообщила газета O Globo со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, сейчас бывший глава государства находится в больнице AdventHealth Celebration города Орландо в штате Флорида. Врачи диагностировали у политика "боли в брюшной области". По мнению журналистов, это может быть вызвано нанесённым ему в 2018 году ножевым ранением. В начале прошлого года Болсонару уже проходил лечение в связи с данной проблемой.
Напомним, политик улетел в США в конце прошлого года, не пожелав принимать участие в передаче власти новому президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве. А 8 января его сторонники захватили здание парламента и устроили беспорядки. Лула да Силва ввёл до конца января в столице режим ЧС. В настоящее время задержано уже 150 участников погромов. Сам Болсонару из США осудил незаконные действия протестующих.