Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован в США

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован в одну из американских больниц. Об этом сообщила газета O Globo со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, сейчас бывший глава государства находится в больнице AdventHealth Celebration города Орландо в штате Флорида. Врачи диагностировали у политика "боли в брюшной области". По мнению журналистов, это может быть вызвано нанесённым ему в 2018 году ножевым ранением. В начале прошлого года Болсонару уже проходил лечение в связи с данной проблемой.