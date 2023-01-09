Информация о возобновлении полётов в 11 аэропортов России отказалась фейком

Режим ограничения полётов на юге и в центральной части РФ не отменялся и продолжает своё действие, появившаяся в Сети якобы копия письма замглавы Росавиации Владимира Потешкина об отмене запрета является фейком. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Комментируя появившуюся в соцсетях информацию о возобновлении полётов с 15 января 2023 года в 11 аэропортах центральной части и юга России, на которые наложены временные ограничения, Росавиация сообщает о том, что данная информация не соответствует действительности. Распространяемый в соцсетях документ является фейком", — отметили в Росавиации.