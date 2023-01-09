Информация о возобновлении полётов в 11 аэропортов России отказалась фейком
Росавиация опровергла слухи об отмене ограничений полётов в 11 аэропортов страны
Режим ограничения полётов на юге и в центральной части РФ не отменялся и продолжает своё действие, появившаяся в Сети якобы копия письма замглавы Росавиации Владимира Потешкина об отмене запрета является фейком. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Комментируя появившуюся в соцсетях информацию о возобновлении полётов с 15 января 2023 года в 11 аэропортах центральной части и юга России, на которые наложены временные ограничения, Росавиация сообщает о том, что данная информация не соответствует действительности. Распространяемый в соцсетях документ является фейком", — отметили в Росавиации.
Ранее Росавиация продлила ограничение полётов в аэропорты Краснодарского края до 8 января. Оно было введено с начала специальной военной операции на Украине и, как правило, распространяется на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Росавиация порекомендовала авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
ТАСС / Артём Геодакян