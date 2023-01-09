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Опубликовано 9 января 2023, 17:46
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Майданов назвал достойным решение Преснякова передать гонорар с концертов бойцам СВО

Денис Майданов. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Денис Майданов. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Решение музыканта Владимира Преснякова передать гонорар от своих концертов бойцам СВО — замечательный пример всем артистам, которые хотели бы поступить так же, но ещё сомневаются. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы – певец Денис Майданов.

"И особенно в пику тем артистам, которые покинули страну, ругают её всевозможными словами. Конечно, это абсолютно правильно — артист своей страны, патриот, понимающий, что это его Родина, он в ней живёт, работает и Родина сейчас идёт вот по такому сложному, но единственно возможному пути. И артист должен быть артистом, и самое главное — патриотом своей страны", — сказал Майданов.

Певец напомнил, что в прошлом году Общероссийский народный фронт запустил акцию "Всё для Победы", где медийные лица проводят сборы.

"Люди со всей страны присылают — под наш авторитет, под наше честное имя — средства, которые потом собираются в приличные суммы денег. Потом на эти суммы закупается для фронта различная гуманитарная помощь, военные спецсредства, амуниция, много чего, что мы отправляем защитникам Донбасса по их просьбе", — рассказал Майданов.

Депутат добавил, что он, как член Центрального штаба ОНФ, может попробовать сделать отдельный сбор "Артисты — фронту", и тогда примеру Преснякова и других артистов, которые уже перечисляли деньги на поддержку СВО, могут последовать многие представители творческого цеха.

"И это будет, может быть, единый счёт, на который артисты будут присылать отчисления — добровольные, подчёркиваю. Я думаю, что это хорошее предложение, и я поговорю с ОНФ для того, чтобы помощь была адресная", — предложил Майданов.

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Напомним, что в конце октября Владимир Пресняков передал гонорар с концерта в Москве российским военным в зоне СВО. Об этом артист сообщил зрителям перед началом выступления, а позже выложил видео в соцсетях.

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Ольга Годуненко
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