Майданов назвал достойным решение Преснякова передать гонорар с концертов бойцам СВО

Решение музыканта Владимира Преснякова передать гонорар от своих концертов бойцам СВО — замечательный пример всем артистам, которые хотели бы поступить так же, но ещё сомневаются. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы – певец Денис Майданов.

"И особенно в пику тем артистам, которые покинули страну, ругают её всевозможными словами. Конечно, это абсолютно правильно — артист своей страны, патриот, понимающий, что это его Родина, он в ней живёт, работает и Родина сейчас идёт вот по такому сложному, но единственно возможному пути. И артист должен быть артистом, и самое главное — патриотом своей страны", — сказал Майданов.

Певец напомнил, что в прошлом году Общероссийский народный фронт запустил акцию "Всё для Победы", где медийные лица проводят сборы.

"Люди со всей страны присылают — под наш авторитет, под наше честное имя — средства, которые потом собираются в приличные суммы денег. Потом на эти суммы закупается для фронта различная гуманитарная помощь, военные спецсредства, амуниция, много чего, что мы отправляем защитникам Донбасса по их просьбе", — рассказал Майданов.

Депутат добавил, что он, как член Центрального штаба ОНФ, может попробовать сделать отдельный сбор "Артисты — фронту", и тогда примеру Преснякова и других артистов, которые уже перечисляли деньги на поддержку СВО, могут последовать многие представители творческого цеха.

"И это будет, может быть, единый счёт, на который артисты будут присылать отчисления — добровольные, подчёркиваю. Я думаю, что это хорошее предложение, и я поговорю с ОНФ для того, чтобы помощь была адресная", — предложил Майданов.