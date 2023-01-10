Учёные нашли способ превращать пластиковые отходы в полезное удобрение для почвы

Группа специалистов из Калифорнийского университета в Риверсайде выявила новый способ переработки пластиковых отходов в полезное удобрение для почвы. Об открытии учёных сообщает портал ACS Omega.

По словам исследователей, отходы можно преобразовывать в почвенные добавки — высокопористый уголь-полукокс с площадью поверхности в 400 квадратных метров на грамм массы.

Соответствующая технология заключается в смешивании полистирола с листьями и стеблями кукурузы, а также её початками без зёрен. Образовавшуюся смесь подвергают процессу гидротермальной карбонизации — воздействию горячей воды под высоким давлением. Получившийся в результате этих манипуляций уголь может удобрять землю, удерживая влагу в ней. По словам учёных, полученный продукт разлагается естественным путём.