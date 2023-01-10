"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 января, 23:46

Учёные нашли способ превращать пластиковые отходы в полезное удобрение для почвы

Группа специалистов из Калифорнийского университета в Риверсайде выявила новый способ переработки пластиковых отходов в полезное удобрение для почвы. Об открытии учёных сообщает портал ACS Omega.

По словам исследователей, отходы можно преобразовывать в почвенные добавки — высокопористый уголь-полукокс с площадью поверхности в 400 квадратных метров на грамм массы.

Что выбрасывают в мусор в разных странах: 5 специфичных корзин с отходами

Что выбрасывают в мусор в разных странах: 5 специфичных корзин с отходами

Соответствующая технология заключается в смешивании полистирола с листьями и стеблями кукурузы, а также её початками без зёрен. Образовавшуюся смесь подвергают процессу гидротермальной карбонизации — воздействию горячей воды под высоким давлением. Получившийся в результате этих манипуляций уголь может удобрять землю, удерживая влагу в ней. По словам учёных, полученный продукт разлагается естественным путём.

Ранее сообщалось, что турецкие учёные научились создавать безопасный биопластик при помощи картофельного крахмала. В дальнейшем такая разработка может послужить альтернативой синтетическим пластикам, которые делаются с использованием нефти.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров