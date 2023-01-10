В ЮАР заявили о давлении США на африканские страны из-за России

Власти США оказывают серьёзное давление на африканские страны, поддерживающие отношения с Россией. Об этом рассказала министр обороны и по делам ветеранов ЮАР Танди Модисе.

Как сообщает газета The Wall Street Journal, так министр отреагировала на ситуацию вокруг судна Lady R, принадлежащего, по данным издания, российской компании "МГ-флот". Власти ЮАР отказались сообщать, что перевозило судно или что было погружено на него на военно-морской базе в Саймонстауне.

По словам Модисе, Вашингтон "угрожает Африке (и не только Южной Африке)" из-за наличия связей с Россией. Как указывает WSJ, ситуация вокруг судна обострила отношения между США и ЮАР. Она также продемонстрировала, насколько сложно Штатам и их союзникам обеспечивать соблюдение антироссийских санкций.