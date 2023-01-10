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10 января, 00:26

В ЮАР заявили о давлении США на африканские страны из-за России

Глава Минобороны ЮАР заявила о давлении США на страны Африки, поддерживающие связи с РФ

Власти США оказывают серьёзное давление на африканские страны, поддерживающие отношения с Россией. Об этом рассказала министр обороны и по делам ветеранов ЮАР Танди Модисе.

Как сообщает газета The Wall Street Journal, так министр отреагировала на ситуацию вокруг судна Lady R, принадлежащего, по данным издания, российской компании "МГ-флот". Власти ЮАР отказались сообщать, что перевозило судно или что было погружено на него на военно-морской базе в Саймонстауне.

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По словам Модисе, Вашингтон "угрожает Африке (и не только Южной Африке)" из-за наличия связей с Россией. Как указывает WSJ, ситуация вокруг судна обострила отношения между США и ЮАР. Она также продемонстрировала, насколько сложно Штатам и их союзникам обеспечивать соблюдение антироссийских санкций.

Ранее актёр Омар Си раскритиковал Запад из-за конфликта на Украине. Данный факт вызывает у звезды картины "1+1" искреннее недоумение, ведь такого внимания к продолжительным военным столкновениям в Африке западные страны никогда не проявляли.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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