В ЮАР заявили о давлении США на африканские страны из-за России
Глава Минобороны ЮАР заявила о давлении США на страны Африки, поддерживающие связи с РФ
Власти США оказывают серьёзное давление на африканские страны, поддерживающие отношения с Россией. Об этом рассказала министр обороны и по делам ветеранов ЮАР Танди Модисе.
Как сообщает газета The Wall Street Journal, так министр отреагировала на ситуацию вокруг судна Lady R, принадлежащего, по данным издания, российской компании "МГ-флот". Власти ЮАР отказались сообщать, что перевозило судно или что было погружено на него на военно-морской базе в Саймонстауне.
По словам Модисе, Вашингтон "угрожает Африке (и не только Южной Африке)" из-за наличия связей с Россией. Как указывает WSJ, ситуация вокруг судна обострила отношения между США и ЮАР. Она также продемонстрировала, насколько сложно Штатам и их союзникам обеспечивать соблюдение антироссийских санкций.
Ранее актёр Омар Си раскритиковал Запад из-за конфликта на Украине. Данный факт вызывает у звезды картины "1+1" искреннее недоумение, ведь такого внимания к продолжительным военным столкновениям в Африке западные страны никогда не проявляли.
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