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10 января, 00:56

США могут отправить Украине современные бронетранспортёры, пишут СМИ

Politico: В США планируют передать Украине бронетранспортёры Stryker

США намерены включить современные бронетранспортёры Stryker в новый транш военной помощи Украине, о котором может быть объявлено на следующей неделе. Об этом пишет издание Politico.

"БТР Stryker могут стать частью следующего транша военной помощи... Администрация может анонсировать пакет — со Stryker или без них — в конце следующей недели", — отмечается в публикации.

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Однако окончательное решение о поставках пока не принято, указали журналисты. Если этих машин не окажется в следующем пакете помощи, они могут войти в будущие поставки.

Ранее Лайф писал о том, что в рамках нового пакета военной помощи США впервые отправят на Украину зенитные ракеты Sea Sparrow, которые ранее не поставлялись Киеву. Этот тип ракет может быть запущен как с моря, так и с суши и используется для перехвата самолётов и крылатых ракет.

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Wikipedia

Юлия Коновалова

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