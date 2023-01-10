США могут отправить Украине современные бронетранспортёры, пишут СМИ

США намерены включить современные бронетранспортёры Stryker в новый транш военной помощи Украине, о котором может быть объявлено на следующей неделе. Об этом пишет издание Politico.

"БТР Stryker могут стать частью следующего транша военной помощи... Администрация может анонсировать пакет — со Stryker или без них — в конце следующей недели", — отмечается в публикации.

Однако окончательное решение о поставках пока не принято, указали журналисты. Если этих машин не окажется в следующем пакете помощи, они могут войти в будущие поставки.