Байден перепутал себя с агентом американской спецслужбы на Украине
Fox News: Байден заявил, что работал в Секретной службе в Польше и на Украине
Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что "провёл некоторое время" в американской Секретной службе в Польше и на Украине. Как сообщает телеканал Fox News, глава Белого дома рассказал об этом во время встречи с представителями благотворительной организации "Армия спасения" в приграничном городе Эль-Пасо в Техасе.
"Я провёл некоторое время в Секретной службе в Польше и на Украине", — сказал американский лидер.
По информации телеканала, Байден, очевидно, перепутал Армию спасения с Секретной службой. Основными задачами последней являются предотвращение подделки денег, прочих ценных документов в США и охрана главы государства, вице-президента и других высокопоставленных чиновников. Армия спасения же — это международная христианская и благотворительная организация.
Ранее Лайф писал, что Байден начал готовиться к переизбранию на пост президента США. Официально об этом планируют заявить в феврале или апреле. При этом в Штатах пришли в ужас от планов Байдена баллотироваться на второй срок и призвали его отказаться от этой идеи.
Flickr / The White House