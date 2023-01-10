Байден перепутал себя с агентом американской спецслужбы на Украине

Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что "провёл некоторое время" в американской Секретной службе в Польше и на Украине. Как сообщает телеканал Fox News, глава Белого дома рассказал об этом во время встречи с представителями благотворительной организации "Армия спасения" в приграничном городе Эль-Пасо в Техасе.

"Я провёл некоторое время в Секретной службе в Польше и на Украине", — сказал американский лидер.

По информации телеканала, Байден, очевидно, перепутал Армию спасения с Секретной службой. Основными задачами последней являются предотвращение подделки денег, прочих ценных документов в США и охрана главы государства, вице-президента и других высокопоставленных чиновников. Армия спасения же — это международная христианская и благотворительная организация.