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10 января, 03:51

В Москву в среду придут сильный ветер и снежная метель

Вильфанд сообщил о метели в Москве 11 января

Порывы ветра до 15 метров в секунду и метель ожидаются в Москве 11 января. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В среду прогнозируется снег, а при усилении ветра — даже метель, но достаточно небольшая. В четверг будет уже преимущественно без осадков", — приводит ТАСС слова синоптика.

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Порывы ветра во вторник и среду в столице будут достигать 15 м/с. Это объясняется столкновением воздушных масс с разным характером на фоне смены режима погоды, добавил метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в Москве на первой рабочей неделе этого года ожидается потепление, к пятнице столбики термометров поднимутся до минус двух градусов.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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