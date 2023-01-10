В Москву в среду придут сильный ветер и снежная метель

Порывы ветра до 15 метров в секунду и метель ожидаются в Москве 11 января. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В среду прогнозируется снег, а при усилении ветра — даже метель, но достаточно небольшая. В четверг будет уже преимущественно без осадков", — приводит ТАСС слова синоптика.

Порывы ветра во вторник и среду в столице будут достигать 15 м/с. Это объясняется столкновением воздушных масс с разным характером на фоне смены режима погоды, добавил метеоролог.