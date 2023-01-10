Пушков жёстко отреагировал на надпись "За свободу Финляндии" на украинском снаряде
Пушков заявил о паранойе у депутатов Финляндии после надписи на снаряде ВСУ
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о снаряде ВСУ с надписью "За свободу Финляндии". Он отметил, что этой стране "кое-что угрожает", но это далеко не Россия.
"Кто угрожает свободе Финляндии? Россия? Даже президент Финляндии заявил, что не видит такой угрозы", — написал парламентарий в телеграм-канале.
Ранее телеканал Yle сообщил, что депутат финского парламента Юсси Халла-ахо выступил с призывом к убийству российских солдат и заказал через специальный сервис надпись на украинском боеприпасе. Пушков добавил, что Финляндии "точно угрожает параноидальный синдром её депутатов-русофобов, которым очень хочется чужими руками повоевать с РФ".
Ранее Лайф писал, что около половины населения Финляндии не поддерживает идею создания в стране постоянной базы НАТО после присоединения к альянсу. При этом около 49% граждан выступают за то, чтобы Хельсинки активнее участвовали в международных военных операциях и деятельности Североатлантического альянса.
t.me / alexey_pushkov