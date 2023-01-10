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10 января, 04:41

В Японии назвали российские ракеты, ставшие головной болью для США

Shukan Gendai: Российские гиперзвуковые ракеты "Авангард" не сможет перехватить даже ПВО США

Новейшие российские гиперзвуковые ракеты "Авангард" стали настоящей головной болью для Соединённых Штатов. Об этом сообщает японское издание Shukan Gendai.

Речь о боевой системе "Авангард", уничтожить которую крайне затруднительно, ведь в этом не помогут даже американские системы противовоздушной обороны. В материале сказано, что своевременный перехват снаряда будет невозможен, даже если ракеты удастся обнаружить.

Названа российская ракета, способная прорвать любую оборону

Названа российская ракета, способная прорвать любую оборону

"Более того, она двигается зигзагообразно слева направо, что крайне затрудняет уничтожение оружия", — приводит издание слова военного эксперта Масаки Такабэ.

Напомним, в середине декабря 2022 года Минобороны РФ показало видео, как очередной ракетный полк с комплексом "Авангард" заступает на боевое дежурство. Ракету с гиперзвуковым боевым блоком погрузили в шахту в Ясненском ракетном соединении, что в Оренбургской области. На видео показано, как межконтинентальная баллистическая ракета специальным погрузчиком устанавливается в шахтную пусковую установку.

В Германии назвали оружие РФ, которое является "кошмаром Запада"

В Германии назвали оружие РФ, которое является "кошмаром Запада"

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Иван Косицын

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