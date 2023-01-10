В Японии назвали российские ракеты, ставшие головной болью для США

Новейшие российские гиперзвуковые ракеты "Авангард" стали настоящей головной болью для Соединённых Штатов. Об этом сообщает японское издание Shukan Gendai.

Речь о боевой системе "Авангард", уничтожить которую крайне затруднительно, ведь в этом не помогут даже американские системы противовоздушной обороны. В материале сказано, что своевременный перехват снаряда будет невозможен, даже если ракеты удастся обнаружить.

"Более того, она двигается зигзагообразно слева направо, что крайне затрудняет уничтожение оружия", — приводит издание слова военного эксперта Масаки Такабэ.