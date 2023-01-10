В Японии назвали российские ракеты, ставшие головной болью для США
Shukan Gendai: Российские гиперзвуковые ракеты "Авангард" не сможет перехватить даже ПВО США
Новейшие российские гиперзвуковые ракеты "Авангард" стали настоящей головной болью для Соединённых Штатов. Об этом сообщает японское издание Shukan Gendai.
Речь о боевой системе "Авангард", уничтожить которую крайне затруднительно, ведь в этом не помогут даже американские системы противовоздушной обороны. В материале сказано, что своевременный перехват снаряда будет невозможен, даже если ракеты удастся обнаружить.
"Более того, она двигается зигзагообразно слева направо, что крайне затрудняет уничтожение оружия", — приводит издание слова военного эксперта Масаки Такабэ.
Напомним, в середине декабря 2022 года Минобороны РФ показало видео, как очередной ракетный полк с комплексом "Авангард" заступает на боевое дежурство. Ракету с гиперзвуковым боевым блоком погрузили в шахту в Ясненском ракетном соединении, что в Оренбургской области. На видео показано, как межконтинентальная баллистическая ракета специальным погрузчиком устанавливается в шахтную пусковую установку.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ