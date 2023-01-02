Составлен топ-3 самых популярных безвизовых стран у россиян

Самыми популярными среди российских путешественников странами, в которые не нужно оформлять визы, остаются Турция, Египет и Таиланд, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Россияне могут поехать отдыхать без визы в ряд стран. Самые популярные направления — Турция, Египет и Таиланд", — сказал Горин в беседе с РИА "Новости".

Он напомнил, что без виз российские путешественники также могут посетить Белоруссию, Армению, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Грузию, Сербию. Пользуются популярностью поездки на Мальдивы, во Вьетнам, в Индонезию, на Кубу, в Доминикану и Венесуэлу.