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2 января, 05:54

Составлен топ-3 самых популярных безвизовых стран у россиян

РСТ назвал Турцию, Египет и Таиланд самыми популярными безвизовыми странами у россиян

Самыми популярными среди российских путешественников странами, в которые не нужно оформлять визы, остаются Турция, Египет и Таиланд, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Россияне могут поехать отдыхать без визы в ряд стран. Самые популярные направления — Турция, Египет и Таиланд", — сказал Горин в беседе с РИА "Новости".

Он напомнил, что без виз российские путешественники также могут посетить Белоруссию, Армению, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Грузию, Сербию. Пользуются популярностью поездки на Мальдивы, во Вьетнам, в Индонезию, на Кубу, в Доминикану и Венесуэлу.

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А ранее председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко рассказал, что российские семьи могут недорого отдохнуть на новогодних каникулах в Турции, Египте и Таиланде.

Обложка ©

Unsplash

Андрей Бражников

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