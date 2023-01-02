Экс-советник Буша объяснил, когда Запад перестанет помогать Зеленскому
Экс-советник Буша заявил, что Запад перестанет помогать Украине без новых успехов
Владимир Зеленский. Обложка © Телеграм-канал V_Zelenskiy_official
Запад устанет финансировать Киев, если тот не сможет продемонстрировать новые успехи на поле боя, полагает бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен.
"Я думаю, что [президент Украины Владимир] Зеленский знает, что он должен давить на газ изо всех сил, чтобы двигаться вперёд и вытеснить Россию со своей территории, прежде чем Запад устанет финансировать его кампанию", — объяснил он в эфире телеканала Fox News.
Аллен также считает, что Москва и Киев "не в настроении объединяться" для проведения мирных переговоров, ни одна из сторон "не склонна к поиску компромисса".
Кстати, ранее Лайф писал, что американское общество называет президента Украины Владимира Зеленского "стриптизёром в толстовке" и не хочет больше помогать Украине. У властей США есть особый интерес к Незалежной, но без нынешнего лидера. Подробнее — в нашем материале.