Экс-советник Буша объяснил, когда Запад перестанет помогать Зеленскому

Запад устанет финансировать Киев, если тот не сможет продемонстрировать новые успехи на поле боя, полагает бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен.

"Я думаю, что [президент Украины Владимир] Зеленский знает, что он должен давить на газ изо всех сил, чтобы двигаться вперёд и вытеснить Россию со своей территории, прежде чем Запад устанет финансировать его кампанию", — объяснил он в эфире телеканала Fox News.

Аллен также считает, что Москва и Киев "не в настроении объединяться" для проведения мирных переговоров, ни одна из сторон "не склонна к поиску компромисса".