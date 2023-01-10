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10 января, 05:32

Убийцу бывшего премьера Японии Синдзо Абэ признали вменяемым

Результаты принудительной психиатрической экспертизы подтвердили вменяемость 42-летнего японца Тэцуи Ямагами, который убил бывшего премьера страны Синдзо Абэ. Об этом сообщает телеканал TBS.

Экспертиза проводилась с июля прошлого года. После получения её результатов убийцу политика перевели из закрытого медицинского учреждения в полицейскую тюрьму города Нары. Также указано, что 13 января заканчивается срок его задержания, после чего ему будут предъявлены обвинения в убийстве и незаконном владении оружием.

Kyodo: Дело убийцы экс-премьера Японии Абэ передали в прокуратуру

Kyodo: Дело убийцы экс-премьера Японии Абэ передали в прокуратуру

Как уже писал Лайф, всё произошло 8 июля 2022 года, когда на японского экс-премьера во время предвыборного выступления в городе Наре было совершено покушение. Злоумышленник ранил Абэ в грудь, в результате чего тот был госпитализирован с кровотечением. К сожалению, спасти политика не смогли: он скончался. Нападавшим оказался бывший моряк — Тэцуя Ямагами. На допросе он выразил недовольство премьер-министром и признался, что "хотел его убить". Однако позже он проговорился, что его первоначальной целью был другой человек.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Nicolas Datiche

Николь Вербер

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