Убийцу бывшего премьера Японии Синдзо Абэ признали вменяемым

Экспертиза проводилась с июля прошлого года. После получения её результатов убийцу политика перевели из закрытого медицинского учреждения в полицейскую тюрьму города Нары. Также указано, что 13 января заканчивается срок его задержания, после чего ему будут предъявлены обвинения в убийстве и незаконном владении оружием.