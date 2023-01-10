Стало известно об ухудшении состояния госпитализированного Никиты Михалкова

Состояние известного российского режиссёра и актёра Никиты Михалкова, доставленного с гриппом в одну из столичных клиник, ухудшается. Об этом сообщает телеграм-канал Mash .

Как пишет канал, согласно результатам проведённой КТ, у режиссёра возросла площадь поражения лёгких и обострились хронические проблемы с сердцем. По сравнению с предыдущим осмотром его состояние ухудшилось.

Также известно, что Михалкову поставили диагноз "идиопатическая пневмония". Кроме того, у него наблюдается мерцательная аритмия. Указано, что без медицинской помощи у артиста мог бы случиться инфаркт, но, к счастью, этого удалось избежать. На данный момент угроза его жизни отсутствует. По мнению врачей, Никита Сергеевич — настоящий боец.