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10 января, 06:37
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Стало известно об ухудшении состояния госпитализированного Никиты Михалкова

Mash: Состояние Никиты Михалкова ухудшается

Состояние известного российского режиссёра и актёра Никиты Михалкова, доставленного с гриппом в одну из столичных клиник, ухудшается. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как пишет канал, согласно результатам проведённой КТ, у режиссёра возросла площадь поражения лёгких и обострились хронические проблемы с сердцем. По сравнению с предыдущим осмотром его состояние ухудшилось.

Также известно, что Михалкову поставили диагноз "идиопатическая пневмония". Кроме того, у него наблюдается мерцательная аритмия. Указано, что без медицинской помощи у артиста мог бы случиться инфаркт, но, к счастью, этого удалось избежать. На данный момент угроза его жизни отсутствует. По мнению врачей, Никита Сергеевич — настоящий боец.

Никита Михалков остаётся в реанимации

Никита Михалков остаётся в реанимации

Лайф напоминает, что 5 января в Москве был госпитализирован 77-летний актёр и режиссёр Никита Михалков, его состояние оценивалось как тяжёлое. В пресс-службе артиста заявили, что у него диагностирован грипп. Известно, что позже режиссёра перевели в реанимацию.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Оксана Попова

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