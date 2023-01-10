Пассажирский Boeing с 115 пассажирами выкатился за пределы полосы в Норильске
В Норильске самолёт авиакомпании NordStar выкатился за пределы ВПП
Самолёт авиакомпании NordStar, который выкатился за пределы ВПП. Фото © Kras Mash
В Норильске самолёт авиакомпании NordStar выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Причиной стало обледенение воздушного судна, сообщил Лайфу источник.
Согласно его данным, всё произошло сегодня в 08:44 утра по местному времени. Boeing 737-800, следовавший по маршруту Норильск – Москва – Минеральные Воды, направлялся с рулёжной дорожки на взлётку, но выкатился на обочину — примерно на три метра. В этот момент на борту самолёта находилось более 120 человек, среди которых 115 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал, также целой осталась и ВПП.
После инцидента пассажиры вернулись в аэропорт, а сотрудники приступили к осмотру воздушного судна. Аэропорт при этом работает в прежнем режиме. В настоящее время выясняются причины ЧП. К слову, в Норильске сейчас более 40 градусов мороза.
Это не единственное авиационное ЧП за утро. Как уже рассказывал Лайф, в Хабаровске у самолёта, следовавшего по маршруту Советская Гавань — Хабаровск, лопнуло шасси. Из-за инцидента пришлось даже временно закрыть местный аэропорт.