Пассажирский Boeing с 115 пассажирами выкатился за пределы полосы в Норильске

Согласно его данным, всё произошло сегодня в 08:44 утра по местному времени. Boeing 737-800, следовавший по маршруту Норильск – Москва – Минеральные Воды, направлялся с рулёжной дорожки на взлётку, но выкатился на обочину — примерно на три метра. В этот момент на борту самолёта находилось более 120 человек, среди которых 115 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал, также целой осталась и ВПП.