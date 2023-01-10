Лайф публикует видео внезапного досмотра пассажиров "заминированного" лайнера Azur Air

Самолёт авиакомпании Azur Air, который совершил экстренную посадку из-за сообщений о бомбе, вылетит в Гоа в 11:00 по московскому времени. Как узнал Лайф, его пассажирам пришлось нелегко, ведь после посадки их всех подвергли жёсткому досмотру, который длился девять часов. Кадры с места есть в нашем распоряжении.

Видео жёсткого досмотра пассажиров "заминированного" лайнера Azur Air. Видео © LIFE

На опубликованных кадрах видно, что пассажиры "заминированного" лайнера в темноте выстроились в длинный ряд. Их личные вещи — сумки и чемоданы — также были выставлены напротив. Как рассказывал телеведущий Оскар Кучера, который оказался на борту лайнера, после экстренной посадки людей встретили военные с автоматами наперевес. По его словам, гражданам было не по себе, ведь причину внеплановой остановки им никто не объяснил.