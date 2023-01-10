Лайф публикует видео внезапного досмотра пассажиров "заминированного" лайнера Azur Air
"Заминированный" самолёт Azur Air досматривали на протяжении девяти часов
Самолёт авиакомпании Azur Air, который совершил экстренную посадку из-за сообщений о бомбе, вылетит в Гоа в 11:00 по московскому времени. Как узнал Лайф, его пассажирам пришлось нелегко, ведь после посадки их всех подвергли жёсткому досмотру, который длился девять часов. Кадры с места есть в нашем распоряжении.
Видео жёсткого досмотра пассажиров "заминированного" лайнера Azur Air. Видео © LIFE
На опубликованных кадрах видно, что пассажиры "заминированного" лайнера в темноте выстроились в длинный ряд. Их личные вещи — сумки и чемоданы — также были выставлены напротив. Как рассказывал телеведущий Оскар Кучера, который оказался на борту лайнера, после экстренной посадки людей встретили военные с автоматами наперевес. По его словам, гражданам было не по себе, ведь причину внеплановой остановки им никто не объяснил.
К счастью, позднее ситуация разрешилась: пассажиров завели в здание аэропорта, где успокоили и накормили. В Москву самолёт вылетит уже в 11:00 по московскому времени. Также агентство передаёт, что специалисты авиакомпании всю ночь пытались договориться насчёт гостиницы для людей, но власти Индии им отказали.
Напомним, вчера самолёт Azur Air, летевший из Москвы в Гоа, совершил экстренную посадку из-за сообщений о мине. К счастью, сообщения оказались ложными: после тщательных обысков бомба найдена не была. Известно, что всего на борту самолёта находились восемь членов экипажа и 236 пассажиров. В их числе — российский актёр и телеведущий Оскар Кучера, который рассказал о деталях ситуации.
LIFE