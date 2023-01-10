В России заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась за неделю на 52%

В России заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за последнюю неделю снизилась на 52%. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

"Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 52%. Общее количество заболевших составило более 580 тысяч человек", — говорится в тексте.

Тем не менее ситуация с гриппом остаётся напряжённой, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, обращения россиян за медицинской помощью в праздники были минимальны, но сейчас это число будет увеличиваться из-за необходимости оформления больничных листов или ухудшения состояния здоровья.