"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 января, 09:37

В России заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась за неделю на 52%

В России заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за последнюю неделю снизилась на 52%. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

"Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 52%. Общее количество заболевших составило более 580 тысяч человек", говорится в тексте.

Тем не менее ситуация с гриппом остаётся напряжённой, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, обращения россиян за медицинской помощью в праздники были минимальны, но сейчас это число будет увеличиваться из-за необходимости оформления больничных листов или ухудшения состояния здоровья.

Невролог объяснила, откуда берётся депрессия после гриппа

Невролог объяснила, откуда берётся депрессия после гриппа

Накануне сообщалось, что в России зафиксированы случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом. В подобных случаях болезнь протекает тяжелее, так как оказываются затронуты нижние отделы дыхательных путей и развивается вирусная пневмония.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров