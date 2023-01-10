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10 января, 09:24

Китай начал закупать у России редкие сорта арктической нефти

Bloomberg: Китай начал закупать редкие сорта российской нефти из Арктики

Китай начал импортировать из Арктики редкие сорта российской нефти, такие как Arco, "Варандей" и "Новый порт". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa Ltd.

До введения ценового потолка на российскую нефть эти сорта были ориентированы на экспорт в Европу. По данным агентства, КНР купила три партии сырой арктической нефти с поставкой в январе или феврале.

Первые поставки в Пекин произошли ещё в ноябре, последние закупки Китая включали в себя сорта "Варандей" и "Новый порт". По мнению аналитиков, эти поставки могут вытеснить ближневосточные сорта чёрного топлива.

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Также ранее глава "Газпрома" заявил, что Россия вышла на принципиально новый уровень поставок газа в Китай. В 2022 году по просьбе Пекина поставки регулярно совершались сверх контрактных обязательств, благодаря чему удалось перевыполнить соглашение.

Обложка ©

Pexels

Ирина Фальке

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