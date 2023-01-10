Китай начал закупать у России редкие сорта арктической нефти
Bloomberg: Китай начал закупать редкие сорта российской нефти из Арктики
Китай начал импортировать из Арктики редкие сорта российской нефти, такие как Arco, "Варандей" и "Новый порт". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa Ltd.
До введения ценового потолка на российскую нефть эти сорта были ориентированы на экспорт в Европу. По данным агентства, КНР купила три партии сырой арктической нефти с поставкой в январе или феврале.
Первые поставки в Пекин произошли ещё в ноябре, последние закупки Китая включали в себя сорта "Варандей" и "Новый порт". По мнению аналитиков, эти поставки могут вытеснить ближневосточные сорта чёрного топлива.
Также ранее глава "Газпрома" заявил, что Россия вышла на принципиально новый уровень поставок газа в Китай. В 2022 году по просьбе Пекина поставки регулярно совершались сверх контрактных обязательств, благодаря чему удалось перевыполнить соглашение.
Pexels