Названо условие, при котором психика ребёнка сможет "переварить" материнскую жестокость

Мать может не испытывать чувства любви к своему ребёнку, если сама росла в "холодной" семье, где не было принято проявлять тёплых чувств. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач и психолог Мария Забурмах, комментируя трагедию в Коломне, где женщина в состоянии алкогольного опьянения ударила ножом собственного 7-летнего сына.

По словам эксперта, такая мать, даже если будет хотеть любить — "ей любить нечем", это чувство у неё "заморожено". Она думает, что если в перерывах между унижениями и тумаками накормила своего ребёнка — это и есть норма, та самая "материнская любовь".

"А с позиции семьи благополучной, где каждый Новый год, где каждый день рождения, где детские сказки на ночь, скажут: "Да нет, она не любила своего ребёнка". Она любила из своих сил, а потом силы кончились. И как можно требовать с больного здоровье?" — рассуждает Забурмах.

Однако говорить о том, что воспитанный "холодной" матерью ребёнок обязательно перенесёт ту же модель поведения и в свою жизнь, к счастью, нельзя. Если рядом с этим мальчиком окажется мудрый, добрый и знающий взрослый, он сможет сделать из ситуации колоссальные выводы и не озлобиться, уверена психолог.