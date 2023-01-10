Учёные заявили о пользе чеснока в борьбе с онкологией и не только

С самого детства нам рассказывали о целебных свойствах чеснока, который помогает справиться с вирусами, улучшает пищеварение и насыщает организм некоторыми витаминами. Как выяснили американские исследователи, растение обладает и другими полезными свойствами, о которых никто даже и не догадывался.

Как известно, сырой чеснок богат витаминами E, С, К, B6, кальцием, магнием и другими элементами. Издавна из этого растения делали лечебные настойки, которые, как правило, помогали справиться с простудными заболеваниями.

В работе, опубликованной в научном журнале Nutrition and Cancer, указано, что некоторые полезные свойства чеснока исчезают при термической обработке. В частности, в варёном или жареном виде он лишается большей части витаминов и уже не способен помочь в борьбе с бактериями.

По словам учёных, их многолетние исследования подтвердили способность чеснока блокировать развитие раковых клеток в организме человека. Так, анализ показал, что у женщин, которые его ели каждый день, риск развития онкологии молочной железы был ниже на 40%, чем у дам, которые употребляли его редко.

Более того, чеснок — один из продуктов, который ВОЗ рекомендует есть по зубчику в день. А американский национальный институт рака советует употреблять его для профилактики и даже предотвращения рака.