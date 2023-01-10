Армения сочла нецелесообразным проведение в стране учений ОДКБ

Минобороны Армении сообщило странам ОДКБ о том, что не видит сейчас причин и условий для проведения на своей территории учений организации. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Я думаю, что здесь есть непонимание, так как Министерство обороны Армении уже письменно проинформировало Объединённый штаб ОДКБ, что проведение в Армении учений в сложившейся ситуации считаем нецелесообразным. Эти учения в Армении, по крайней мере в этом году, не состоятся", — сказал он.