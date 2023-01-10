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10 января, 09:03

Армения сочла нецелесообразным проведение в стране учений ОДКБ

Минобороны Армении сообщило странам ОДКБ о том, что не видит сейчас причин и условий для проведения на своей территории учений организации. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Я думаю, что здесь есть непонимание, так как Министерство обороны Армении уже письменно проинформировало Объединённый штаб ОДКБ, что проведение в Армении учений в сложившейся ситуации считаем нецелесообразным. Эти учения в Армении, по крайней мере в этом году, не состоятся", сказал он.

В ОДКБ не обсуждают вопрос о вхождении новых стран

В ОДКБ не обсуждают вопрос о вхождении новых стран

Ранее Минобороны РФ анонсировало восемь международных учений на полигонах России в 2023 году. А в Армении планировалась отработка навыков миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство – 2023".

Обложка ©

ТАСС / Photolure / Ваграм Багдасарян

Татьяна Миссуми

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