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10 января, 08:43

В Совбезе РФ пояснили, как вывод американских войск из Афганистана связан с Украиной

Патрушев: США вывели войска из Афганистана, чтобы сосредоточиться на Украине

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев объяснил манёвр США по выводу войск из Афганистана. По его словам, в планах Вашингтона было сосредоточиться на Украине.

"Внезапный уход же американцев из этой страны, как оказалось, во многом был связан с тем, чтобы сосредоточиться на Украине, где, по их оценкам, подготовка киевского марионеточного режима к наступательным антироссийским действиям шла успешно", — приводит его слова газета "Аргументы и факты".

Российский политик также напомнил о словах госсекретаря США Энтони Блинкена, который отмечал, что финансовая помощь Киеву была бы в разы меньше, если бы американская армия не покинула Афганистан.

Он также указал, что часть боевой техники, которая была вывезена с территории Афганистана, перебросили в Европу, в том числе в Польшу, тем самым позволив европейцам проводить "милитаризацию киевского режима".

Россия не воюет с Украиной, заявил Патрушев

Россия не воюет с Украиной, заявил Патрушев

Напомним, ещё в апреле 2021 года президент США Джо Байден подтвердил решение начать вывод войск из Афганистана 1 мая. Планировалось, что все военные силы покинут территорию страны к 11 сентября. Позже об аналогичном решении заявили и в НАТО. В августе того года Блинкен объяснил причину вывода войск, отметив, что присутствие военного контингента в Афганистане не отвечает национальным интересам США.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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