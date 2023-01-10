В Совбезе РФ пояснили, как вывод американских войск из Афганистана связан с Украиной
Патрушев: США вывели войска из Афганистана, чтобы сосредоточиться на Украине
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев объяснил манёвр США по выводу войск из Афганистана. По его словам, в планах Вашингтона было сосредоточиться на Украине.
"Внезапный уход же американцев из этой страны, как оказалось, во многом был связан с тем, чтобы сосредоточиться на Украине, где, по их оценкам, подготовка киевского марионеточного режима к наступательным антироссийским действиям шла успешно", — приводит его слова газета "Аргументы и факты".
Российский политик также напомнил о словах госсекретаря США Энтони Блинкена, который отмечал, что финансовая помощь Киеву была бы в разы меньше, если бы американская армия не покинула Афганистан.
Он также указал, что часть боевой техники, которая была вывезена с территории Афганистана, перебросили в Европу, в том числе в Польшу, тем самым позволив европейцам проводить "милитаризацию киевского режима".
Напомним, ещё в апреле 2021 года президент США Джо Байден подтвердил решение начать вывод войск из Афганистана 1 мая. Планировалось, что все военные силы покинут территорию страны к 11 сентября. Позже об аналогичном решении заявили и в НАТО. В августе того года Блинкен объяснил причину вывода войск, отметив, что присутствие военного контингента в Афганистане не отвечает национальным интересам США.
Shutterstock