Кемеровская область лишит Максима Галкина всех региональных наград
Губернатор Кузбасса Цивилёв лишит Максима Галкина всех региональных наград
Покинувшего Россию Максима Галкина* лишат всех региональных наград Кемеровской области. Об этом заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, поддержавший инициативу Cовета ветеранов.
"Сергей Цивилёв поддержал обращение регионального Совета ветеранов о лишении Максима Галкина наград Кузбасса", — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.
Речь идёт о лишении артиста медали "За веру и добро", которую он получил в 2004 году, и ордена Почёта Кузбасса, вручённого в 2013 году. Как считают в Совете ветеранов Кемеровской области, публичная личность, которая оскорбила свою страну и предала её интересы, недостойна отечественных наград.
К слову, ранее пародист Максим Галкин открыто заявил о своей поддержке Киева. Выступая на концерте в Дубае, он прямо со сцены продолжил известный лозунг в ответ одному из зрителей, который выкрикнул из зала: "Слава Украине!"
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ТАСС / Бобылев Сергей