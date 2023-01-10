Кемеровская область лишит Максима Галкина всех региональных наград

Речь идёт о лишении артиста медали "За веру и добро", которую он получил в 2004 году, и ордена Почёта Кузбасса, вручённого в 2013 году. Как считают в Совете ветеранов Кемеровской области, публичная личность, которая оскорбила свою страну и предала её интересы, недостойна отечественных наград.