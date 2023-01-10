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10 января, 08:27

Генпрокуратура не нашла экстремистских материалов в сборнике хадисов Сахих аль-Бухари

Канонический текст книги Сахих аль-Бухари экстремистским материалом не является, однако перевод с арабского языка А. Нирши имеет серьёзные искажения в пользу салафитских представлений об исламе. К такому выводу пришла Генпрокуратура, отвечая на запрос председателя КЦМСК Исмаила-хаджи Бердиева.

"Ваше обращение о разъяснении решения Лаишевского районного суда Республики Татарстан о признании экстремистским материалом перевода с арабского языка А. Нирши книги Сахих аль-Бухари (краткое изложение) "Достоверные предания из жизни пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Ясное изложение хадисов "Достоверного сборника", составитель — имам Абу-ль-Аббас Ахмад бин Абд ал-Латиф аз-Зубайди, а также по иным вопросам рассмотрено", — пояснили в ведомстве.

Генпрокуратура согласилась с выводами суда. Для этого было проведено исследование текста. В экспертную комиссию в том числе вошли исламовед, лингвист, магистр исламской теологии. Экспертиза установила, что перевод Нирши не соответствует оригиналу. Поэтому его книга признаётся экстремистским материалом, запрещённым к распространению в России, за исключением содержащихся в нём сур, аятов и цитат из Корана Сахих аль-Бухари.

"Таким образом, канонический текст книги Сахих аль-Бухари экстремистским материалом не является", подчеркнули в Генпрокуратуре.

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Ранее Лайф писал, что северокавказский муфтият призвал расширить список религиозной литературы, которая не может быть отнесена к экстремистским материалам.

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lalafo.kg

Татьяна Миссуми
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